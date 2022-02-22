Розвідка США назвала міста-потенційні цілі вторгнення РФ – Bloomberg

Американська розвідка має дані, що потенційними цілями вторгнення РФ в Україну, крім Києва, можуть стати й інші міста на півдні та сході.

Про це повідомила кореспондент Bloomberg Дженніфер Джейкобс, посилаючись на джерела у розвідці США.

"Дані американської розвідки свідчать, що російське вторгнення в Україну потенційно може бути націлене на кілька міст за межами столиці Києва – Харків на північному сході, Одеса та Херсон на півдні можуть стати жертвами військових та кібератак" , - написала Джейкобс.