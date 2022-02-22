Авіакомпанія airBaltic призупиняє нічні рейси в Україну

Латвійська авіакомпанія airBaltic призупиняє нічні рейси до/з України до кінця лютого 2022 року, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві авіакомпанії від 22 лютого.

"У ситуації, що склалася, компанія вирішила до кінця лютого 2022 року призупинити нічні польоти до України та з України. Компанія продовжить виконувати рейси з Києва як до Риги, так і до Вільнюса" , – повідомила airBaltic.

Зокрема, через це рішення скасовуються п’ять нічних рейсів між Києвом та Вільнюсом і два рейси між Одесою і Ригою. Пасажирам запропонують перенести бронювання на інші рейси.

Водночас денні рейси airBaltic зберігаються – цього тижня авіакомпанія щодня продовжить літати між Києвом і Ригою та виконувати два рейси між Києвом і Вільнюсом.