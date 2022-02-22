У "ЛНР" закликали Україну вивести війська із Луганської області
Луганська народна республіка закликає Україну добровільно відвести війська з Луганської області, інакше вживуть заходів, заявив віцеспікер парламенту ЛНР Дмитро Хорошилов, повідомляє РИА Новости.
"У рамках законодавства наших республік є закони про держкордон, які говорять чітко про те, що територія Луганської народної республіки - це територія колишньої Луганської області... Є наша територія, окупована українськими військами. Я думаю, що ми маємо закликати Україну відвести війська добровільно. Якщо це не станеться, я думаю, буде ухвалено рішення, яке дозволить встановити мир та відновити нашу територіальну цілісність на всій території Луганської народної республіки", - сказав він журналістам.
Володимир Зеленський уже відреагував на цю заяву.
"Ми з ними не спілкуємось, ми не знаємо, хто це", - відповів президент України.