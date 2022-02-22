Плетені сумки – тренд 2022: які модні

Плетені сумки, модні у 2022 році, допоможуть кожній жінці внести у свій вигляд ноту літньої свіжості та грайливості. Такий аксесуар, виконаний у формі клатчу, доречний навіть на вечірках та урочистих заходах. Головне - грамотно створити повноцінний образ, в якому деталь виглядатиме максимально гармонійно, повідомляє moddam.

Солом'яна сумка або Straw bag – термін, який застосовується до виробів із різних матеріалів. Виконуються вироби з конопель, ротанга, очерету, вербових лозин. Останній актуальний тренд - плетіння зі шкіри або дроту, яке виглядає дуже оригінально і незвичайно.

Плетені сумки у сезоні весна-літо 2022 будуть модними у натуральних «сонячних» відтінках: бежевому, пісочному, карамельному, золотистому.

Варто відмовитися від дуже темних варіантів, адже в таких моделях плетіння практично невиразне, і аксесуар втрачає свою оригінальність. Стильною окрасою на сумці стануть дерев'яні брелоки та елементи, які лише підкреслюють природну красу виробу.

Поєднання непоєднуваного, максимальна свобода у виборі відтінків та фасонів – те, що допомагає наголосити природну красу жінки.

Плетена сумка чудово доповнює етнічні образи, які будуть актуальні під час прогулянок містом або зустрічей із друзями та близькими.

Акуратна лаконічна плетена сумка - чудове доповнення до ділового офісного стилю. Якщо ви віддаєте перевагу оверсайзу, підійде об'ємна сумка, а під елегантні приталені моделі штанів і піджаків краще вибирати маленьку і акуратну, яка розбавить вашу строгість своєю безпосередністю.