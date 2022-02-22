Кличко про визнання "Л/ДНР": РФ фактично оголосила війну Україні
Мер Києва Віталій Кличко виступив із заявою у зв'язку із визнанням Росією "Л/ДНР" і розкритикував дії Путіна та заявив, що українці боротимуться далі.
"З дій російської влади ми бачимо, що Росія фактично оголосила Україні війну. [...] Безглуздя і повна зневаги до міжнародного права і суверенітету незалежних країн! Цинічно і неадекватно правитель Росії поставив під сумнів існування української держави і українського народу", – заявив Кличко.
Він також провів історичні паралелі між Україною та Росією.
"Русь була Київською, а Київ - величним містом, іще коли десь були болота і ніхто не уявляв, що на них колись з'явиться Москва", – відзначив мер столиці.
У заяві Кличка йдеться, що Україна 8 років тому обрала своє майбутнє і платить за нього високу ціну.
"Ми не боїмося і будемо боротися далі!", – наголосив він.
Він переконаний, що міжнародна спільнота має невідкладно запровадити новий пакет санкцій щодо Росії.
"Часу на розмови немає! Цю повзучу окупацію, кровопролиття, провокації і брехню, імперські амбіції потрібно зупинити! Бо апетити агресора зростатимуть. І не тільки щодо України", – заявив Кличко.
Мер Києва закликав українців до об'єднання, незважаючи на політичні погляди та симпатії.
"Це випробування, через які ми повинні пройти. Рішуче, усі разом, з холодним розумом і витримкою. Щоб зберегти державу, щоб Україна стала сильнішою, стала успішною", – сказав Кличко.