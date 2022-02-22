Кличко про визнання "Л/ДНР": РФ фактично оголосила війну Україні

Мер Києва Віталій Кличко виступив із заявою у зв'язку із визнанням Росією "Л/ДНР" і розкритикував дії Путіна та заявив, що українці боротимуться далі.

"З дій російської влади ми бачимо, що Росія фактично оголосила Україні війну. [...] Безглуздя і повна зневаги до міжнародного права і суверенітету незалежних країн! Цинічно і неадекватно правитель Росії поставив під сумнів існування української держави і українського народу" , – заявив﻿ Кличко.

Він також провів історичні паралелі між Україною та Росією.

"Русь була Київською, а Київ - величним містом, іще коли десь були болота і ніхто не уявляв, що на них колись з'явиться Москва" , – відзначив мер столиці.

У заяві Кличка йдеться, що Україна 8 років тому обрала своє майбутнє і платить за нього високу ціну.

"Ми не боїмося і будемо боротися далі!" , – наголосив він.

Він переконаний, що міжнародна спільнота має невідкладно запровадити новий пакет санкцій щодо Росії.

"Часу на розмови немає! Цю повзучу окупацію, кровопролиття, провокації і брехню, імперські амбіції потрібно зупинити! Бо апетити агресора зростатимуть. І не тільки щодо України" , – заявив Кличко.

Мер Києва закликав українців до об'єднання, незважаючи на політичні погляди та симпатії.