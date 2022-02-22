Україна проведе планове відключення від енергосистеми Росії

Укренерго не планує скасовувати перехід до роботи в ізольованому від Росії режимі, розповіло джерело в Укренерго. Згідно з планами, 23 лютого Україна та Молдова почнуть відключення своїх енергосистем від Єдиної енергосистеми Російської федерації, повідомляє Дзеркало тижня.

Робота української енергосистеми в ізольованому режимі триватиме три доби, до 26 лютого. Потім протягом доби Україна має повернутись до паралельної роботи з Енергосистемою Росії. Раніше експерти висловлювали побоювання, що Москва може відмовитися від повторної синхронізації України після цього відключення, тобто, відмовити Україні у зворотній інтеграції енергосистем.

У разі відмови РФ відновити роботу України в її енергосистемі Україна продовжить працювати в ізольованому режимі (що вже відбувалося наприкінці 90-х) і поступово інтегруватися в європейську енергосистему.

Ризики роботи тривалої роботи нашої енергетики в ізольованому режимі – зниження стійкості енергосистеми через дефіцит маневрених потужностей. Проте Укренерго наголошує, що у будь-якому разі постачання населення ними гарантується.

Заплановане відключення та триденний ізольований режим роботи – це один із етапів переходу України на роботу в паралельному режимі з енергосистеми Євросоюзу, запланованому на 2022-2023 роки. Але для остаточного переходу Україні необхідно цього року провести ще один тест улітку.