Резніков: Кремль зробив крок до відродження СРСР

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Кремль зробив іще один крок до відродження СРСР, проте єдине, що відділяє його від України – народ та армія, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у зверненні глави Міноборони до військовослужбовців.

Резніков наголосив, що своїм рішення визнати "Л/ДНР" Росія фактично дала змогу світовій спільноті побачити те, що українці знали вже 8 років.

"Завдяки вашій мужності, самовідданості і професіоналізму було зламано плани ворога, який усі ці роки вів підлу війну, ховаючись за жінками і дітьми. ​Обстрілював школи і житлові будинки. Викрадав і катував. Брехав і залякував. Грабував і нищив нашу землю.

Вчора він показав своє справжнє обличчя. ​ Обличчя злочинця, який хоче тримати у заручниках вільний світ. Який усвідомлює свій злочин і намагається пов’язати усіх навколо себе круговою порукою. Бо боїться. Адже за злочином неодмінно прийде покарання" , – зазначив Резніков.

Міністр додав, що відтепер Європа усвідомила справжню ціну уникання чесних відповідей.

"Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. З новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною. ​Єдине, що відділяє від цього – Україна і українська армія" , – заявив він.

Резніков пояснив, що для України наразі нічого не змінилося, ЗСУ продовжують боронити державу:

"Тепер ми побачимо поряд справжніх друзів, яких стане більше. Тепер не зможуть сховатися ті "друзі", які не один рік вмовляли нас капітулювати". ​

Глава МО попередив, що попереду важкі випробування і втрати.