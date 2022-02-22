Резніков: Кремль зробив крок до відродження СРСР
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Кремль зробив іще один крок до відродження СРСР, проте єдине, що відділяє його від України – народ та армія, повідомляє УНІАН.
Про це йдеться у зверненні глави Міноборони до військовослужбовців.
Резніков наголосив, що своїм рішення визнати "Л/ДНР" Росія фактично дала змогу світовій спільноті побачити те, що українці знали вже 8 років.
"Завдяки вашій мужності, самовідданості і професіоналізму було зламано плани ворога, який усі ці роки вів підлу війну, ховаючись за жінками і дітьми. Обстрілював школи і житлові будинки. Викрадав і катував. Брехав і залякував. Грабував і нищив нашу землю.
Вчора він показав своє справжнє обличчя. Обличчя злочинця, який хоче тримати у заручниках вільний світ. Який усвідомлює свій злочин і намагається пов’язати усіх навколо себе круговою порукою. Бо боїться. Адже за злочином неодмінно прийде покарання", – зазначив Резніков.
Міністр додав, що відтепер Європа усвідомила справжню ціну уникання чесних відповідей.
"Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. З новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною. Єдине, що відділяє від цього – Україна і українська армія", – заявив він.
Резніков пояснив, що для України наразі нічого не змінилося, ЗСУ продовжують боронити державу:
"Тепер ми побачимо поряд справжніх друзів, яких стане більше. Тепер не зможуть сховатися ті "друзі", які не один рік вмовляли нас капітулювати".
Глава МО попередив, що попереду важкі випробування і втрати.
"Але нас неодмінно чекає перемога. Бо ми на своїй землі і за нами правда. Українську армію підтримує наш народ. Віра людей – це ознака, що ми усе робимо правильно. Зараз усі зусилля військово-політичного керівництва держави і командування ЗСУ спрямовані на зміцнення оборони. Зокрема, на максимальне залучення допомоги партнерів, частину з якої ми вже отримали. Багато хто на емоціях підштовхуватиме до хаотичних рішень. Ми цього не допустимо. Наша сила – у єдності і впевненості. З холодною головою", – відповів Резніков.