Росія гарантує безпеку "ДНР" та "ЛНР" – Лавров

Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія гарантує безпеку так званих "ЛНР" та "ДНР", повідомляє РИА Новости.

"Підписано договори про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу між Росією та цими новими державами, в яких ми гарантуємо забезпечувати їхню безпеку. Думаю, що всі це розуміють", — заявив міністр.

За його словами, Москва виступає за те, щоб проблеми вирішувалися мирним способом, тому її не може не хвилювати "продовжувана войовнича риторика" української влади, дії з накачування України зброєю та "перестрілки на кордоні з Луганською та Донецькою народними республіками, що ініціюються" .

"У ситуації, коли мінські домовленості були мертві вже не один рік через подібні дії Києва щодо саботажу зобов'язань і через потурання і, навіть, можливо, потурання Заходу такій позиції київського режиму, всім зрозуміло, що ці домовленості вже були поховані, поховані не нами", - сказав глава відомства.

Лавров підкреслив, що рішення визнати ДНР та ЛНР ухвалено на основі положень Статуту ООН.