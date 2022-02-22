Зеленський виступив за повну зупинку проєкту "Північний потік-2"

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність негайного запровадження санкцій проти Росії за визнання "незалежними" так званих "ЛДНР". Він виступив за повне відключення російського магістрального газопроводу "Північний потік-2", повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом Естонської Республіки Аларом Карісом.