Рятувальники дали 10 порад на випадок екстреної ситуації

Рятувальники дали 10 порад на випадок екстреної ситуації
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Державна служба України з надзвичайних ситуацій дала десять порад на випадок екстреної ситуації.

Інфографіку опублікувала пресслужба﻿ ДСНС.

Українцям рекомендують:

  1. за можливості, дізнайтеся, де знаходиться найближчі укриття та перевірте стан підвального приміщення;
  2. перевірте наявність аварійного виходу;
  3. зробіть запаси питної й технічної води, продуктів тривалого зберігання;
  4. перевірте в аптечці засоби надання медичної допомоги та подумати, які ліки можуть знадобитися впродовж тривалого часу;
  5. підготуйте засоби пожежогасіння;
  6. подбайте про альтернативні засоби освітлення приміщення на випадок відключення енергопостачання (ліхтарі, свічки);
  7. підготуйте засоби для приготування їжі у разі відсутності газу та електропостачання;
  8. зберіть найнеобхідніші речі та документи на випадок екстреної евакуації або переходу в укриття;
  9. подбайте про справність транспортного засобу та запас палива для своєчасної евакуації з небезпечного району,
  10. у холодну пору року подумайте про альтернативний обігрів житла на випадок відключення централізованого опалення.
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ДСНС

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