Рятувальники дали 10 порад на випадок екстреної ситуації
Державна служба України з надзвичайних ситуацій дала десять порад на випадок екстреної ситуації.
Інфографіку опублікувала пресслужба ДСНС.
Українцям рекомендують:
- за можливості, дізнайтеся, де знаходиться найближчі укриття та перевірте стан підвального приміщення;
- перевірте наявність аварійного виходу;
- зробіть запаси питної й технічної води, продуктів тривалого зберігання;
- перевірте в аптечці засоби надання медичної допомоги та подумати, які ліки можуть знадобитися впродовж тривалого часу;
- підготуйте засоби пожежогасіння;
- подбайте про альтернативні засоби освітлення приміщення на випадок відключення енергопостачання (ліхтарі, свічки);
- підготуйте засоби для приготування їжі у разі відсутності газу та електропостачання;
- зберіть найнеобхідніші речі та документи на випадок екстреної евакуації або переходу в укриття;
- подбайте про справність транспортного засобу та запас палива для своєчасної евакуації з небезпечного району,
- у холодну пору року подумайте про альтернативний обігрів житла на випадок відключення централізованого опалення.