Рятувальники дали 10 порад на випадок екстреної ситуації

Державна служба України з надзвичайних ситуацій дала десять порад на випадок екстреної ситуації.

Інфографіку опублікувала пресслужба﻿ ДСНС.

Українцям рекомендують:

за можливості, дізнайтеся, де знаходиться найближчі укриття та перевірте стан підвального приміщення; перевірте наявність аварійного виходу; зробіть запаси питної й технічної води, продуктів тривалого зберігання; перевірте в аптечці засоби надання медичної допомоги та подумати, які ліки можуть знадобитися впродовж тривалого часу; підготуйте засоби пожежогасіння; подбайте про альтернативні засоби освітлення приміщення на випадок відключення енергопостачання (ліхтарі, свічки); підготуйте засоби для приготування їжі у разі відсутності газу та електропостачання; зберіть найнеобхідніші речі та документи на випадок екстреної евакуації або переходу в укриття; подбайте про справність транспортного засобу та запас палива для своєчасної евакуації з небезпечного району, у холодну пору року подумайте про альтернативний обігрів житла на випадок відключення централізованого опалення.