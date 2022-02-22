Прем'єр Словенії закликав ЄС надати Україні перспективу членства

Прем'єр Словенії Янез Янша засудив визнання Росією "ДНР" та "ЛНР", назвавши цей крок кричущим порушенням міжнародного права, і закликав ЄС надати Україні перспективу членства, повідомляє РИА Новости.

"Російське визнання двох сепаратистських територій України є кричущим порушенням міжнародного права, Будапештської та Мінських угод. Словенія засуджує цей незаконний крок. ЄС має запропонувати Україні перспективу повного членства" , – написав Янша у Twitter.

Прем'єр Словенії з міністром оборони Матеєм Тоніном, главою МЗС Анже Логаром проведуть у вівторок нараду у зв'язку з кризою.