Прем'єр Словенії закликав ЄС надати Україні перспективу членства
Прем'єр Словенії Янез Янша засудив визнання Росією "ДНР" та "ЛНР", назвавши цей крок кричущим порушенням міжнародного права, і закликав ЄС надати Україні перспективу членства, повідомляє РИА Новости.
"Російське визнання двох сепаратистських територій України є кричущим порушенням міжнародного права, Будапештської та Мінських угод. Словенія засуджує цей незаконний крок. ЄС має запропонувати Україні перспективу повного членства", – написав Янша у Twitter.
Прем'єр Словенії з міністром оборони Матеєм Тоніном, главою МЗС Анже Логаром проведуть у вівторок нараду у зв'язку з кризою.
"Словенія готова підтримати членство України в ЄС та посилити присутність словенської армії у країнах-східних членах НАТО", – повідомило Міноборони країни у Twitter.