Зеленський назвав умову запровадження воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у разі повномасштабної військової агресії з боку РФ в Україні буде запроваджено воєнний стан, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це він заявив під час спільного брифінгу із президентом Естонії Аларом Карісом у Києві.