РФ створює юридичні підстави для подальшої агресії - Зеленський

Визнання РФ так званих "Л/ДНР" є основою подальшої збройної агресії Росії проти України, заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Визнанням так званих "Л/ДНР" Росія створює юридичні підстави для збройної агресії проти України, при цьому порушуючи всі двосторонні та багатосторонні зобов'язання – Резолюцію Ради безпеки ООН щодо України від 17 лютого 2015 року" , - заявив Зеленський на спільному з президентом Естонії Аларом Карісом брифінгу у Києві у вівторок.

Він також додав, що російська ескалація довкола України є безпрецедентним викликом для світу загалом.