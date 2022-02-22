Ryanair видалила рейси з Харкова та Херсона із системи бронювання

Ірландський лоукост Ryanair повністю видалив напрямки з Харкова і Херсона з системи бронювання на офіційному сайті. Це може свідчити про остаточне скасування рейсів з цих українських міст на невизначений термін, повідомляє Lowcostavia.

Нагадаємо, що на початку лютого Ryanair забрав з продажу квитки на всі рейси з Харкова і Херсона, але напрямки залишалися доступними в системі бронювання (без можливості купівлі квитків), отже залишалася надія, що квитки повернуть в продаж.

Але зараз, Харків і Херсон відсутні в пошуку міст на офіційному сайті Ryanair.com, отже схоже, що рейси остаточно скасовано.

Серед міст України залишився Київ, Львів та Одеса: