Росія офіційно назвала межі визнання "ЛДНР"

Москва визнає "Донецьку" та "Луганську народні республіки" в тих межах, у яких вони себе проголошували. Про це повідомив журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"У тих межах, у яких вони себе проголошували", - відповів він на запитання, у яких межах Москва визнає республіки.

У відповідь на питання, чи межі ДНР і ЛНР на який момент маються на увазі, представник Кремля пояснив:

"Коли ці дві республіки було проголошено".

Він не став уточнювати інші деталі на цю тему, пояснивши, що йому нічого додати.

"У тих межах, у яких вони існують і були проголошені", - повторив Пєсков.

За його словами, реакція Заходу на визнання "ЛНР" і "ДНР" передбачувана та прогнозована.