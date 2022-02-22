Росія офіційно назвала межі визнання "ЛДНР"
Москва визнає "Донецьку" та "Луганську народні республіки" в тих межах, у яких вони себе проголошували. Про це повідомив журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
"У тих межах, у яких вони себе проголошували", - відповів він на запитання, у яких межах Москва визнає республіки.
У відповідь на питання, чи межі ДНР і ЛНР на який момент маються на увазі, представник Кремля пояснив:
"Коли ці дві республіки було проголошено".
Він не став уточнювати інші деталі на цю тему, пояснивши, що йому нічого додати.
"У тих межах, у яких вони існують і були проголошені", - повторив Пєсков.
За його словами, реакція Заходу на визнання "ЛНР" і "ДНР" передбачувана та прогнозована.
"Щодо їхньої реакції – вона передбачувана, прогнозована", – сказав представник Кремля.