Україна повинна реагувати на дії РФ, захищаючи суверенітет – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна реагувати на дії Росії, захищаючи свій суверенітет, повідомляє УНІАН.

Про це він заявив на спільному брифінгу із президентом Естонії Аларом Карісом.

Глава держави зауважив, що Україна розуміє всі ризики та вже не вперше закликає Росію вирішувати питання шляхом діалогу та перемовин.

За його словами, Україна готова до будь-яких перемовних майданчиків, і "Росія це прекрасно знає".

"І на сьогодні це знає не тільки Росія, адже за останні місяці ми провели консультації з більшістю, майже з усіма лідерами Євросоюзу, США, Великою Британією, Німеччиною, Францією тощо - з усіма, хто пропонував різні формати діалогу, де була б присутня РФ" , – розповів Зеленський.

Він підкреслив, що відповідь РФ всі побачили вчора.