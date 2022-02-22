МЗС відкликає з Москви тимчасового повіреного у справах України в РФ
Міністерство закордонних справ України відкликає для консультацій тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила, повідомляє УНІАН.
Про це йдеться у заяві МЗС.
"Міністерство закордонних справ України повідомляє, що у зв’язку з ухваленням керівництвом Російської Федерації протиправних рішень щодо визнання "незалежності" створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих "Луганської Народної Республіки" та "Донецької Народної Республіки", тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило був викликаний в Україну для проведення консультацій", - наголошується в заяві.