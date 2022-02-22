Мер Харкова закликав мешканців зберігати спокій
Мер Харкова Ігор Терехов закликав мешканців зберігати спокій та пообіцяв припиняти всі спроби дестабілізувати ситуацію у місті. За його словами, Харків не опиниться в епіцентрі воєнних дій.
Про це він написав у Facebook.
"Другий день у душі біль і образа за Донецьк і Луганськ. За всю Україну. Знаю, що багато хто з вас відчуває тривогу. Це і є головна мета - посіяти серед нас паніку та істерику. Змусити нас нервувати і робити помилки. Упевнений, що такого подарунка харків'яни не зроблять", - написав мер.
Він зазначив, що припинятиме спроби дестабілізувати ситуацію в місті.
"Зі свого боку запевняю вас - всі спроби розхитати ситуацію в Харкові будуть припинятися! Жорстко припинятися! Для цього є воля і всі необхідні важелі. Я говорив раніше і стверджую зараз - Харкову не загрожує опинитися в епіцентрі воєнних дій", - написав Терехов.
Мер закликав харків'ян
"зберігати спокій, об'єднатися, розвивати Харків".