Мер Харкова закликав мешканців зберігати спокій

Мер Харкова Ігор Терехов закликав мешканців зберігати спокій та пообіцяв припиняти всі спроби дестабілізувати ситуацію у місті. За його словами, Харків не опиниться в епіцентрі воєнних дій.

Про це він написав у Facebook.

"Другий день у душі біль і образа за Донецьк і Луганськ. За всю Україну. Знаю, що багато хто з вас відчуває тривогу. Це і є головна мета - посіяти серед нас паніку та істерику. Змусити нас нервувати і робити помилки. Упевнений, що такого подарунка харків'яни не зроблять" , - написав мер.

Він зазначив, що припинятиме спроби дестабілізувати ситуацію в місті.

"Зі свого боку запевняю вас - всі спроби розхитати ситуацію в Харкові будуть припинятися! Жорстко припинятися! Для цього є воля і всі необхідні важелі. Я говорив раніше і стверджую зараз - Харкову не загрожує опинитися в епіцентрі воєнних дій" , - написав Терехов.