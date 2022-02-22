До Землі наблизиться потенційно небезпечний астероїд

До Землі, в наступному місяці, наблизиться астероїд розміри якого в чотири рази перевищують Ейфелеву вежу. Втім, немає причин для занепокоєння, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Діаметр астероїда, який отримав назву 2001 CB21, становить 1,3 кілометра. Він повинен пройти повз Землю 4 березня зі швидкістю більше 43 130 кілометрів на годину.

Попри те, що NASA класифікує космічне тіло, як "потенційно небезпечне", воно не загрожує Землі зіткненням. Астероїд пройде повз нашу планету на відстані понад 5 млн кілометрів.