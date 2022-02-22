Валютний ринок вівторка: хід торгів

Реакція валютного ринку на остаточну втрату частини Донбасу – т.зв. «ДНР» і «ЛНР» - була передбачуваною: торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися різким падінням гривні. Котирування безготівкового долара вже до 9:30 досягли 9,11 гривень на купівлі та 9,15 гривень на продажу.

Варто віддати належне Національному банку: регулятор відразу після початку торгів з'явився на ринку і продовжив активні інтервенції з продажу валюти, використовуючи метод «вибору кращої ціни». Тільки його втручання дозволило зупинити зростання долара, і до обідньої перерви безготівковий долар знову повернувся нижче за рівень 29 гривень.

Готівковий валютний ринок також відреагував на те, що відбувається зростанням. Вранці у столиці долар гуртовими партіями почали продавати по 29,30-29,35 гривень, а на віконцях роздрібних обмінок з'явився цінник 29,50. Але ближче до обіду, синхронно із міжбанком, ситуація поступово почала нормалізуватися, і цінник опустили до 29,00-29,05 гривень.

Євро на FOREX у першій половині дня зробив чергову спробу зростання та з 1,1287 піднявся до 1,1365 долара. Готівковий євро продавали по 32,15-32,20 гривень, але по обіді, синхронно з готівковим доларом, він подешевшав до 32,95-33,00 гривень.

За інформацією порталу «Курс України», сьогодні попит на готівку в рази перевищував попередні дні. Населення та бізнес активно переходять із гривні у твердішу валюту.

Російський рубль продовжує лихоманити. Сьогодні він спочатку обвалився до 81 руб/$, а потім почав відновлювати втрати та до обіду зміцнився до 78,70 руб/$. Геополітика продовжує формувати ціну на російську валюту. Водночас готівковий рубль в Україні продовжує дешевшати. У Києві у першій половині дня вівторка його ціна опустилася до 3,65-3,68 гривні за 10 рублів.