Дизайн інтер'єру у маленькій спальні: ідеї оформлення

У багатьох квартирах спальні виконані в маленькому розмірі, але це зовсім не означає, що цю кімнату не можна зробити цікавою та затишною. За допомогою оригінальних рішень дизайнерів навіть невелику площу можна оформити на відповідному рівні, повідомляє Remontbp.

Кімнату невеликого розміру найкраще виконувати у світлих тонах. Таким чином приміщення візуально виглядатиме більше і просторіше.

Щоб спальня не стала нудною, її потрібно доповнити яскравим акцентом. Наприклад, прикрасити стіну біля ліжка оригінальними фотошпалерами.

Досить важким завданням може стати розташування меблів.

Найпрактичнішим варіантом стане розміщення вбудованого ліжка.

У ній може бути полиці, шафки і тумбочки. Це дозволяє значно заощадити площу в невеликому приміщенні.

Одним із ключових елементів декору в будь-якому приміщенні є штори. Кімнату з широкими вікнами можна прикрасити довгим полотном, яке вільно звисатиме від одного краю кімнати до іншого.

Відповідним варіантом стануть однотонні штори без візерунків.

Наявність будь-яких малюнків допустима лише за наявності аналогічного принта на шпалерах. Щоб створити приємну та комфортну атмосферу в кімнаті, слід віддати перевагу натуральному та легкому текстилю.