У РФ відреагували на можливий розрив дипвідносин з Україною

Розрив дипломатичних відносин з Україною тільки ускладнить ситуацію, повідомляє УНІАН.

Про це заявив, відповідаючи на запитання журналістів, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи відповідну заяву президента України Володимира Зеленського.

"Безумовно, розрив дипломатичних відносин - вкрай небажаний сценарій, який зробить все ще складніше, а головне - не тільки для держав, а й для народів двох країн" , - підкреслив Пєсков.

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що не бажають розривати дипломатичні відносини з Україною. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.