Третина українців вважає наступ з Білорусі малоймовірним – опитування

Понад третина українців вважають потенційний наступ на Україну з території Білорусі малоймовірним.﻿ Про це, посилаючись на презентовані сьогодні в Києві результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології, повідомляє УНІАН.

Так, 11,6% сказали, що вважають загрозу наступ з боку Білорусі високою, ще 25,2% - середньою, а 35,5% - низькою.

При цьому, 27,7% респондентів не надали своєї оцінки щодо загрози військових дій та провокації з території Білорусі.

У Фонді "Демініціативи" зазначають, що у Центральному макрорегіоні, до якого входить найбільше областей, які межують з Білоруссю, 28% населення впевнені, що загроза нападу зі сторони білорусів низька. 14% оцінюють загрозу як високу.

У західній частині України, де з Білоруссю межує Волинська та Рівненська області, 44% опитаних не вважають імовірним напад з північної сторони. З ними не погоджуються 11% респондентів, які оцінили ймовірність такого нападу як високу.

Опитуванням було охоплено 2001 респондента за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій).

Максимальна теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.