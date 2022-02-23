Біткоїн і золото. Чим вони схожі та чим відрізняються

Біткоїн називають «цифровим золотом». Про схожість між активами говорять аналітики, які порівнюють першу криптовалюту з дорогоцінним металом і говорять, що вони належать до захисних активів.

Порівняємо біткоїн із золотом і розберемося, саме в чому їхня схожість та відмінності, разом з аналітиками однієї з перших у СНД регульованих криптобірж Currency.com.

Обмежений обсяг

І золото, і біткоїн обмежені у кількості. За історію людства було видобуто близько 200 тис. тонн золота. У надрах, згідно з розрахунками, ще близько 56 тис. тонн. Тобто можна говорити, що понад 75% від усіх запасів золота видобуто.

Якщо говорити про біткоїн, то він теж "добувається". Але дещо по-іншому: замість шахт та рудокопів використовуються обчислювальні потужності комп'ютерів. Запаси біткоїнів, як і золота, обмежені. Усього може бути видобуто 21 млн. BTC. Прямо зараз у ринковому обігу перебувають 19 млн. одиниць, тобто понад 90% від максимального обсягу емісії.

Закінчені запаси роблять обидва активи дефіцитними. Це означає, що у довгостроковій перспективі їхня вартість може зростати, особливо у періоди економічної нестабільності.

Зростання попиту під час кризи

Найбільше зростання попиту на золото припадає на кризові періоди. Коли в економіці виникають проблеми, люди починають купувати метал, таким чином, «заморожуючи» в ньому гроші до закінчення смутних часів.

Ситуація на крипторинку багато в чому аналогічна. У період невизначеності, як це було на початку пандемії коронавірусу, люди активно почали вкладати в криптовалюти, включаючи біткоїн. І, як з'ясувалося, не дарма, оскільки в результаті інвестиції показали добру прибутковість.

Ліквідність

До 70-х років XX століття золото було найліквіднішим інвестиційним інструментом, оскільки грошова пропозиція була прив'язана до цього металу. Однак згодом від золотого стандарту відмовилися, і сьогодні ліквідність золота знизилася. Його, як і раніше, досить легко придбати, наприклад, у вигляді ювелірних прикрас. Але покупка золота у зливках у багатьох країнах регулюється центральними банками.

На відміну від золота, ліквідність біткоїну дуже висока. Його можна купити і продати будь-якої миті, оскільки криптовалютний ринок працює постійно і без перерв, а доступ до нього теоретично може бути у будь-якого жителя планети з комп'ютером або іншим пристроєм.

Ціна

Золото зараз торгується трохи вище за $1850 за унцію. За останні 10 років зростання його вартості становило лише 7,4%, за останні 5 років — уже 51,4%, 3 роки — 40,8%, а за рік — 2%.

Динаміка ціни токенізованого золота на Currency.com

Динаміка ціни біткоїну у довгостроковій ретроспективі більш лінійна. За 10 років він зріс більш ніж у 9 тис. разів, за 5 років – у 42 рази, за 3 роки – в 11,7 раза, за рік його вартість знизилася на 11,9%.

Динаміка ціни біткоїну на Currency.com

Якщо біткоїн показує високу волатильність у короткостроковому періоді, то золото – у довгостроковому. А враховуючи щорічну інфляцію долара та інших великих фіатних валют, з горизонтом у 10 років інвестиції в золото можуть виявитися збитковими, чого, ймовірно, не скажеш про біткоїн.

Купити токенізоване золото та біткоїн, а також більше ніж 3000 токенізованих активів та понад 40 криптовалют можна на криптобіржі Currency.com після простої процедури реєстрації та верифікації.

Повідомлення містить інформацію про рух ринку, не є інвестиційним дослідженням, не повинно розглядатися як інвестиційна рада та є суб'єктивною точкою зору на об'єкт повідомлення автора матеріалу. Попередні показники не є надійним індикатором майбутньої динаміки цін