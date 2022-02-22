Саакашвілі заявив, що визнання Росією "ЛДНР" - перемога України

Визнання "ЛДНР" президентом Росії Володимиром Путіним — це поразка Кремля, яка свідчить про те, що Росія вирішила відступити, повідомляє Ділова столиця.

Про це експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі написав у Facebook.

"Визнавши "ЛДНР", президент Росії Володимир Путін відмовився від ідеї повномасштабного наступу на Україну та вирішив відступити" , — написав Саакашвілі.

Саакашвілі також провів паралелі між ситуацією в Україні з російсько-грузинським військовим конфліктом у серпні 2008 року.

"Тож де ті люди, які звинувачували мене у розв’язанні війни чи провокації у 2008 році? Ви зараз бачите Україну? І що б не робила Грузія, "визнання" все одно відбулося б. Але Грузія, на відміну від України, не має стратегічної глибини, і росіяни взяли б Тбілісі" , – наголосив політик.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін одним указом визнав незалежність "ЛДНР", а іншим підписав Договір про дружбу та взаємодопомогу.