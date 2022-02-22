Соціологи з'ясували, скільки українців готові воювати з РФ

У разі вторгнення Росії понад 20% українців готові воювати, ще 25% – надавати іншу невійськову допомогу армії, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать презентовані сьогодні у Києві результати загальнонаціонального опитування, яке було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології протягом 1-12 лютого 2022 року.

Так, безпосередньо доєднатися до ЗСУ для відсічі агресії готові 8,2% опитаних, приєднатися до добровольчих сил для боротьби на фронті – 14,3%, надавати посильну невійськову допомогу (грошима, роботою, донором крові тощо) – 25,2%.

Ще 17,7% сказали, що нічого не робитимуть у разі нового вторгнення, а просто намагатимуться вижити. Спробують виїхати за кордон 3,1% опитаних.

При цьому 13,3% відповіли, що не вірять в те, що нова агресія коли-небудь станеться.

18,2% респондентів не визначились.

У Фонді "Демініціативи" зазначають, що у порівнянні з груднем 2021 року на 5% зросла кількість охочих доєднатися до добровольчих сил для протидії військовій агресії РФ у разі нового вторгнення до України. Також звертається увага, що за менше ніж три місяці частка українців, які взагалі не вірять у нове вторгнення РФ, скоротилася на 9%.

Згідно з опитуванням, йти воювати найактивніше готова молодь: серед респондентів до 30 років 31% повідомили, що готові вступити до ЗСУ чи добровольчих сил. Серед громадян старших 54 років, у порівнянні з іншими віковими категоріями, частіше (різниця 18% з групою "молодше 30") поширена позиція, що у разі нового вторгнення РФ вони будуть намагатися просто вижити. Однак серед молоді більше охочих виїхати з країни – 6%, що означає, що у разі нового військового вторгнення Україну чекає відчутний відтік молодих кадрів.

Готовність воювати у різних макрорегіонах коливається від 10% на сході до 29% у центрі. На Заході України таких 25%, але там і найактивніше готові надавати невійськову допомогу (33%).

Опитуванням було охоплено 2 001 респондента за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком Криму і ОРДЛО). Максимальна теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.