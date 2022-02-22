Вчені виявили ген, який відповідає за непереносність спиртного

Представники науки із США виявили властивості незвичайного гена. Вони вважають, що у ДНК можуть відбуватися мутаційні процеси, здатні передаватися потомству, повідомляє Men's Life.

Для отримання інформації було проведено дослідження за участю 2000 осіб із 20 різних країн. Дослідники вивчали їхні генетичні особливості.

У результаті вивчення було встановлено, що з 5 популяцій знайдено гени з дефектами, внаслідок яких кодується фермент, який посилює окислення спиртів. В результаті відбувається процес розпаду етанолу, і у людей виникає непереносність спиртних напоїв.

На думку експертів, у такий спосіб ген захищає живі організми та наступні покоління від згубного впливу спиртного.

Експерти вважають, що отримані дані допоможуть у боротьбі з алкогольною залежністю.