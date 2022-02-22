У МЗС РФ закликали інші держави визнати "ЛДНР"

Росія закликала інші держави визнати "ДНР" та "ЛНР", як вона це зробила напередодні, повідомляє Українські Новини.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

"Визнання Донецької та Луганської "народних республік" – вимушене та єдино можливе в цих умовах рішення. Воно покликане послужити жителям "ДНР" та "ЛНР" гарантією їх права на мирне життя, захист їх законних прав та інтересів. Рішення було прийнято з урахуванням вільного волевиявлення жителів Донбасу на основі положень Статуту ООН, Декларації 1970 року про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин між державами, Заключного акта НБСЄ, інших основних міжнародних документів. Росія закликає інші держави наслідувати її приклад" , – сказано в ньому.

Також зазначається, що 21 лютого 2022 року Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання Донецької та Луганської "народних республік" як суверенних і незалежних держав.

У МЗС РФ заявили, що це рішення Президента Росії було продиктовано, перш за все, гуманітарними міркуваннями, прагненням захистити мирне населення "ДНР" та "ЛНР".