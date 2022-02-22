Президенти України та Естонії виступили із спільною заявою

Визнання РФ утворень, що діють на територіях Донецької та Луганської областей, потребує негайної відповіді наших партнерів, включаючи запровадження жорстких санкцій. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів із Президентом Естонської Республіки Аларом Карісом у Києві, повідомляє прес-служба ОП.

"Це – новий акт агресії проти України, що вимагає негайної та рішучої реакції з боку міжнародних партнерів, міжнародної спільноти", – наголосив Зеленський.

Він закликав Європу та світ не допустити повторення трагічних помилок, зроблених у Грузії у 2008 році.

"Ми погодилися з необхідністю негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України", – додав президент.

Крім того, він підкреслив, що сьогодні наша країна "як ніколи потребує посиленої підтримки з боку партнерів з оборонної спроможності", а також економічної підтримки та економічної стабільності.

Президент також висловив подяку Алару Карісу, який вперше відвідує Україну як Президент Естонії, що особливо важливо "в умовах критичної ескалації безпекової ситуації навколо України" .

"Це дуже важливий сигнал для нас, України, нашого суспільства, велика підтримка. Я вам дуже вдячний", – сказав Зеленський.

Він також подякував за рішення Естонії передати певні види озброєння – зокрема ракети Javelin та сучасний військово-польовий шпиталь, що є важливим внеском у підвищення оборонних здібностей України.

Алар Каріс зі свого боку зазначив, що Естонія залишається поряд з Україною і продовжуватиме підтримувати нашу країну всіма можливими способами.

"Росія повинна припинити провокації, припинити конфлікт, який триває вже вісім років. Москва повинна негайно і безумовно відкликати свої війська на території України. Ми засуджуємо всі військові та гібридні дії проти України", – додав він.

Алар Каріс також висловив співчуття у зв'язку зі втратою людських життів у цьому конфлікті.

Як зазначив Президент Естонії, незважаючи на всі дипломатичні зусилля, продовжується концентрація російських військ навколо України, у тому числі і на території Білорусі.

За його словами, західні лідери мають захистити спільні цінності та демократію, серед іншого шляхом застосування потужного пакету санкцій, адже загроза Україні – загроза безпеці Європи.

Також він виступив за те, щоб двері Євросоюзу та НАТО були відчинені для України.