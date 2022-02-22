Nissan показав кемпер для мандрівників
Японська компанія Nissan у кооперації з німецьким виробником будинків на колесах та житлових автопричепів представила кемпер на базі фургону Primastar. Новинка може перевозити до шести осіб, має чотири спальні місця та все необхідне для мандрівників, повідомляє Обозреватель.
Вибір партнера не випадковий, адже компанія Dethleffs є одним із найстаріших у Європі виробників подібної техніки .
Основою для створення моделі послужив фургон Nissan Primastar у комплектації Tekna. Покупці зможуть вибирати варіант із 2-літровим дизельним двигуном потужністю 150 або 170 сил. У парі з ним працюватиме 6-ступінчаста автоматична або механічна трансмісія.
Автомобіль оснащений повним набором електронних помічників водія, включаючи круїз-контроль з обмежувачем швидкості та систему контролю за "сліпими" зонами. Розважатиме мандрівників мультимедійна система з 8-дюймовим сенсорним екраном, навігацією та цифровим радіо.
У салоні є шість роздільних крісел, чотири з яких можна переміщати або демонтувати при необхідності. Крісла водія та переднього пасажира обертаються на 180 градусів і разом із розкладним столом утворюють обідню зону.
Також кемпер обладнаний газовою плитою з двома конфорками, холодильником на 36 літрів, раковиною, а також численними відділеннями для продуктів та столового начиння. Передбачено окремі місця для зберігання одягу спорядження та спортивного інвентарю.
Для відпочинку передбачено чотири спальні місця – два у нижній та два – у верхній частині салону під дахом-наметом. Крім того, автомобіль оснащений великим бічним тентом.
У продаж Primastar Seaside by Dethleffs надійде влітку цього року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажу.