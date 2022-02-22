Nissan показав кемпер для мандрівників

Японська компанія Nissan у кооперації з німецьким виробником будинків на колесах та житлових автопричепів представила кемпер на базі фургону Primastar. Новинка може перевозити до шести осіб, має чотири спальні місця та все необхідне для мандрівників, повідомляє Обозреватель.

Вибір партнера не випадковий, адже компанія Dethleffs є одним із найстаріших у Європі виробників подібної техніки .

Кемпер на основі фургона Nissan Primastar. Джерело: Nissan

Основою для створення моделі послужив фургон Nissan Primastar у комплектації Tekna. Покупці зможуть вибирати варіант із 2-літровим дизельним двигуном потужністю 150 або 170 сил. У парі з ним працюватиме 6-ступінчаста автоматична або механічна трансмісія.

Cалон Nissan Primastar. Джерело: Nissan

Автомобіль оснащений повним набором електронних помічників водія, включаючи круїз-контроль з обмежувачем швидкості та систему контролю за "сліпими" зонами. Розважатиме мандрівників мультимедійна система з 8-дюймовим сенсорним екраном, навігацією та цифровим радіо.

У салоні є 6 роздільних крісел, 4 з яких можна переміщувати або демонтувати при необхідності. Джерело: Nissan

У салоні є шість роздільних крісел, чотири з яких можна переміщати або демонтувати при необхідності. Крісла водія та переднього пасажира обертаються на 180 градусів і разом із розкладним столом утворюють обідню зону.

Кемпер обладнаний газовою плитою з двома конфорками, холодильником на 36 л, раковиною, а також відділеннями для продуктів та столового начиння. Джерело: Nissan

Також кемпер обладнаний газовою плитою з двома конфорками, холодильником на 36 літрів, раковиною, а також численними відділеннями для продуктів та столового начиння. Передбачено окремі місця для зберігання одягу спорядження та спортивного інвентарю.

Для відпочинку передбачено чотири спальні місця – два в нижній частині салону... Джерело: Nissan

Для відпочинку передбачено чотири спальні місця – два у нижній та два – у верхній частині салону під дахом-наметом. Крім того, автомобіль оснащений великим бічним тентом.

...і два – у верхній. Джерело: Nissan

У продаж Primastar Seaside by Dethleffs надійде влітку цього року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажу.