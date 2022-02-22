Путін готує повномасштабне вторгнення до України – Джонсон
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив думку щодо планів президента РФ Володимира Путіна щодо України – він хоче її зруйнувати. Про це, посилаючись на виступ Джонсона у парламенті Британії, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
За його словами, введення сил РФ на територію "ЛДНР" дорівнює новому вторгненню.
"Путін створює підстави для повномасштабного вторгнення. Як у 2022 році лідер держави може створити такий задум і зруйнувати мирну сусідню державу? Саме це і робить Путін", - заявив він.