Дощ і плюсова температура: погода 23 лютого

Завтра в деяких регіонах країни буде дощити, а на заході синоптики﻿ обіцяють мокрий сніг. Удень температура повітря буде триматися вище нуля.

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У середу, 23 лютого, у західних, північних і частково центральних областях вдень очікується від +3°С до +7°С, у східних і деяких центральних – від +7°С до +9°С, а на півдні потепліє до +10°С. Вночі на заході та місцями на півночі температура опуститься нижче нуля. Так, у цих регіонах стовпчики термометрів покажуть від -1°С до +1°С, а в Рівненській, Волинській та Закарпатській областях можливий мороз до -3°С. На решті території вночі буде плюсова температура. На сході та півдні (крім Миколаївської області) обіцяють від +2°С до +5°С, у центральній частині України – від 0 до +3°С.

З опадів 23 лютого у південно-східних і східних регіонах очікується дощ, на заході синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем, в інших областях без опадів. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Також на високогiр'ї східної частини Закарпатської області, у горах Івано-Франківської області оголошена значна сніголавинна небезпека.

У столиці України, Києві﻿, термометри покажуть від +4°С до +6°С вдень та від -1°С до +1°С вночі, вітер 5-10 м/с, протягом доби хмарно з проясненнями, без опадів.