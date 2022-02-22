Білорусь ухилилась від прямого визнання "ЛДНР"

МЗС Білорусі заявляє, що з повагою та розумінням ставиться до рішення російської верхівки визнати кремлівських маріонеток "ЛДНР", проте від їхнього визнання ухилилось.﻿ Про це, посилаючись на заяву білоруського міністерства, повідомляє УНІАН.

МЗС країни поскаржилось на санкційний тиск з боку Заходу і застосування нібито агресивної риторики щодо Білорусі.

На думку відомства, результатом цього стало "стрімке зростання напруги у східно-європейському регіоні, а також деградація системи міжнародної безпеки, яку створювали десятиліттями" .

"У такій ситуації ми з повагою і розумінням сприймаємо рішення російської сторони про визнання незалежності "ЛДНР". Цей крок Росії має дещо політичне, проте серйозно гуманний вимір, враховуючи кількість російських громадян, які проживають на вказаних територіях, … а прагнення жити у мирі і згоді між народами – у нашому генетичному коді" , – стверджує МЗС Білорусі.

Білорусь заявила, що виступає за дипломатичні методи врегулювання конфлікту на Донбасі, і готова цьому сприяти.