Білорусь ухилилась від прямого визнання "ЛДНР"
МЗС Білорусі заявляє, що з повагою та розумінням ставиться до рішення російської верхівки визнати кремлівських маріонеток "ЛДНР", проте від їхнього визнання ухилилось. Про це, посилаючись на заяву білоруського міністерства, повідомляє УНІАН.
МЗС країни поскаржилось на санкційний тиск з боку Заходу і застосування нібито агресивної риторики щодо Білорусі.
На думку відомства, результатом цього стало
"стрімке зростання напруги у східно-європейському регіоні, а також деградація системи міжнародної безпеки, яку створювали десятиліттями".
"У такій ситуації ми з повагою і розумінням сприймаємо рішення російської сторони про визнання незалежності "ЛДНР". Цей крок Росії має дещо політичне, проте серйозно гуманний вимір, враховуючи кількість російських громадян, які проживають на вказаних територіях, … а прагнення жити у мирі і згоді між народами – у нашому генетичному коді", – стверджує МЗС Білорусі.
Білорусь заявила, що виступає за дипломатичні методи врегулювання конфлікту на Донбасі, і готова цьому сприяти.