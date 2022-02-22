SpaceX вивела на орбіту ще супутники Starlink

Компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, запустила в космос ще 46 супутників Starlink. Це вже був сьомий запуск ракети Falcon 9 цього року, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Запуск ракети стався з Космічного центру NASA імені Кеннеді на узбережжі Флориди. Вже після 20 хвилин з початку операції - супутники були виведені на заплановану орбіту.

Варто додати, що в 2022 році, це був сьомий запуск Falcon 9, серед яких:

  • чотири місії запуску супутників Starlink;
  • місія з італійським супутником CSG-2;
  • місія Transporter-3;
  • місія з вантажем Національного управління військово-космічної розвідки США.
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