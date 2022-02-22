SpaceX вивела на орбіту ще супутники Starlink
Компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, запустила в космос ще 46 супутників Starlink. Це вже був сьомий запуск ракети Falcon 9 цього року, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Запуск ракети стався з Космічного центру NASA імені Кеннеді на узбережжі Флориди. Вже після 20 хвилин з початку операції - супутники були виведені на заплановану орбіту.
Варто додати, що в 2022 році, це був сьомий запуск Falcon 9, серед яких:
- чотири місії запуску супутників Starlink;
- місія з італійським супутником CSG-2;
- місія Transporter-3;
- місія з вантажем Національного управління військово-космічної розвідки США.