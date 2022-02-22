Найкращі ідеї в плануванні кухні 2022

Дизайн кухні у 2022 році став більш цікавим, барвистим та захоплюючим. Сучасним дизайнерам доводиться імпровізувати, комбінувати, поєднувати матеріали та відтінки, знаходити дедалі більше нових способів, щоб здивувати, повідомляє Remontbp.

У сучасних плануваннях дизайнери пропонують зробити приміщення максимально просторим, але досить ергономічним і функціональним.

У плануванні кухні витягайте вигоду з кожного квадратного метра житла.

Компактність у 2022 році відіграє важливу роль у дизайні сучасних кухонь.

Багато дизайнерів вважають за краще використовувати темні тони в обробці кухонь. Модна тенденція з'явилася внаслідок переходу до двоколірних кухонь.

Темні відтінки стінових панелей компенсують світлішими меблями або яскравими кольорами. Така колірна гама в інтер'єрі підходить для кімнат різних розмірів, створить атмосферу розкоші та вишуканості.

Модними яскравими кольорами в дизайні кухні стали червоний, помаранчевий, бузковий та зелений.

Трендом цього сезону став інтер'єр кухні з натурального мармуру та текстурованої деревини – це додасть вашій кімнаті домашнього тепла, затишку.