Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час якої, зокрема, підіймалося питання визнання Росією так званих "ЛДНР", повідомляє РБК-Україна.

"Провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Висловив вдячність за підтримку позиції України щодо останніх провокативних рішень РФ" , - заявив Зеленський.

Глава держави також подякував Ердогану за підтримку ініціативи стосовно проведення саміту держав - постійних членів Ради Безпеки ООН за участю України, Туреччини і Німеччини.