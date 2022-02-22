США схвалили рішення ФРН щодо "Північного потоку 2"

США вітають рішення влади ФРН призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" на тлі визнання Росією незалежності "ДНР" та "ЛНР".

"Президент США дав ясно зрозуміти, що якщо Росія вторгнеться в Україну, ми будемо діяти разом із Німеччиною і добиватися, щоб реалізація "Північного потоку-2" не просувалася вперед", - заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Ми проводили тісні консультації з Німеччиною всю ніч, ми вітаємо їхні заяви", - наголосила вона.

Прессекретар Білого дому додала, що США ухвалять рішення про "свої власні заходи" пізніше у вівторок.