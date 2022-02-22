Розрив дивідносин з РФ: що означатиме

Відомий дипломат, екс-заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль розповіла, що означатиме припинення дипломатичних відносин між Україною та РФ.﻿ Про це вона написала у себе в Facebook, повідомляє УНІАН.

Дипломат зазначила, що цей процес передбачає офіційну заяву або прийняття спеціального нормативного акта вищими органами державної влади. Також це супроводжується відкликанням дипломатичних представників та закриттям дипломатичних представництв.

"Міжнародна практика припинення дипломатичних відносин свідчить, що таке рішення зазвичай є наслідком порушення державою своїх міжнародно-правових зобов’язань, вчинення недружнього акту, початку збройного конфлікту тощо. Розірвання дипломатичних відносин може мати політичні та юридичні наслідки. До політичних відноситься припинення будь-яких прямих постійних контактів між державами" , - пише Зеркаль.

Вона додала, що розірвання дипвідносин не перешкоджає:

здійсненню контактів між їхніми представниками в рамках міжнародних організацій;

проведенню двосторонніх зустрічей на території третьої держави.

За словами Зеркаль, з точки зору міжнародного права цей процес може відбуватися без розірвання консульських відносин. Також він не торкається міжнародних договорів, укладених цими державами.

"Розірвання дипломатичних відносин відбувається на підставі статті 106 Конституції України та статті 7 Закону України "Про дипломатичну службу", відповідно до яких МЗС звертається до Президента України з відповідною пропозицією" , - уточнила вона.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин між Україною та Росією. За словами Зеленського, він вже отримав відповідний запит від Міністерства закордонних справ.

Також стало відомо, що МЗС відкликає з Москви тимчасового повіреного у справах України в РФ.