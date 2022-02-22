ГЕС готові працювати ізольовано — "Укргідроенерго"
Українські гідроелектростанції технічно готові працювати в ізольованому режимі, повідомляє Ділова столиця.
Зазначається, що з 24 по 26 лютого 2022 року планується проведення випробувань роботи енергосистем України та Молдови у складі єдиного блоку регулювання в ізольованому від синхронної зони країн СНД та Балтії режимі. Випробування є важливим етапом підготовки до подальшої інтеграції енергосистеми України до загальноєвропейської системи ENTSO-E.
"На ГЕС компанії покладені завдання з первинного регулювання частоти в енергосистемі, імітації аварійних відключень обладнання, як з генераторного так і з насосного режимів, автоматичного та ручного вторинного відновлення частоти, а також покриття базового графіка навантаження роботи енергосистеми", — йдеться у повідомленні.
Також гідроелектростанції будуть задіяні у роботі на балансуючому ринку електричної енергії.
"Ми технічно готові до випробувань. Варто зазначити, що аналогічні випробування роботи енергосистеми України в ізольованому режимі проводитимуться також і в літній період. Початок роботи Об’єднаної енергосистеми України у синхронному режимі з ENTSO-E заплановано на перший квартал 2023 року", — зазначив головний інженер "Укргідроенерго" Вадим Рассовський.