ГЕС готові працювати ізольовано — "Укргідроенерго"

Українські гідроелектростанції технічно готові працювати в ізольованому режимі, повідомляє Ділова столиця.

Зазначається, що з 24 по 26 лютого 2022 року планується проведення випробувань роботи енергосистем України та Молдови у складі єдиного блоку регулювання в ізольованому від синхронної зони країн СНД та Балтії режимі. Випробування є важливим етапом підготовки до подальшої інтеграції енергосистеми України до загальноєвропейської системи ENTSO-E.

"На ГЕС компанії покладені завдання з первинного регулювання частоти в енергосистемі, імітації аварійних відключень обладнання, як з генераторного так і з насосного режимів, автоматичного та ручного вторинного відновлення частоти, а також покриття базового графіка навантаження роботи енергосистеми" , — йдеться у повідомленні.

Також гідроелектростанції будуть задіяні у роботі на балансуючому ринку електричної енергії.