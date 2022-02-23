Іспанська Cupra анонсувала два нові електромобілі

Іспанська Cupra анонсувала два нові електромобілі
Фото: Cupra

З нагоди своєї четвертої річниці іспанська компанія Cupra, що входить до складу концерну Volkswagen, провела онлайн-презентацію. У рамках заходу було оприлюднено плани на 2022 рік, а також анонсовано створення двох нових електромобілів, повідомляє Обозреватель.

Компанія Cupra відзначила свою четверту річницю та поділилася планами на 2022 рік, які отримали назву "Cupra x 2". Автовиробник представить дві нові моделі, а також має намір подвоїти продаж і розширити глобальну дилерську мережу. Cupra також анонсувала простір "Metahype" у метавсесвіту та новий гоночний досвід "Cupra2", що поєднує реальний та віртуальний світи.

Компанія Cupra відзначила свою четверту річницю та поділилася планами на 2022 рік.
Компанія Cupra відзначила свою четверту річницю та поділилася планами на 2022 рік. Джерело: Cupra

Cupra також анонсувала простір "Metahype" у метавсесвіті та новий гоночний досвід "Cupra2", що поєднує реальний та віртуальний світи
Cupra також анонсувала простір "Metahype" у метавсесвіті та новий гоночний досвід "Cupra2", що поєднує реальний та віртуальний світи. Джерело: Cupra

Починаючи з нових моделей, у 2024 році з'явиться повністю електричний кросовер Cupra Tavascan, а у 2025 за ним піде серійна версія концепції UrbanRebel. Очікується, що вони будуть засновані на різних версіях платформи MEB, а Tavascan буде рідним братом VW ID.4, а UrbanRebel тісно пов'язаний з майбутнім VW ID.2. Вони приєднаються до нової Cupra Born у лінійці електромобілів автовиробника, а також до наявних Leon, Ateca та Formentor з двигунами внутрішнього згоряння.

Цього року Cupra відзначила свою 4-ту річницю
Цього року Cupra відзначила свою 4-ту річницю. Джерело: Cupra

Для довідки у 2021 році Cupra продала 79 300 одиниць, що на 189% більше, ніж у 2020 році. Уейн Гріффітс, генеральний директор Cupra, сказав:

"Чотири роки тому багато людей сумнівалися в нас, але ми ніколи не сумнівалися в собі. Цього року ми ще раз доведемо, що ніщо не може стримати нашого нестримного пориву".
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