Іспанська Cupra анонсувала два нові електромобілі

З нагоди своєї четвертої річниці іспанська компанія Cupra, що входить до складу концерну Volkswagen, провела онлайн-презентацію. У рамках заходу було оприлюднено плани на 2022 рік, а також анонсовано створення двох нових електромобілів, повідомляє Обозреватель.

Компанія Cupra відзначила свою четверту річницю та поділилася планами на 2022 рік, які отримали назву "Cupra x 2". Автовиробник представить дві нові моделі, а також має намір подвоїти продаж і розширити глобальну дилерську мережу. Cupra також анонсувала простір "Metahype" у метавсесвіту та новий гоночний досвід "Cupra2", що поєднує реальний та віртуальний світи.

Компанія Cupra відзначила свою четверту річницю та поділилася планами на 2022 рік. Джерело: Cupra

Cupra також анонсувала простір "Metahype" у метавсесвіті та новий гоночний досвід "Cupra2", що поєднує реальний та віртуальний світи. Джерело: Cupra

Починаючи з нових моделей, у 2024 році з'явиться повністю електричний кросовер Cupra Tavascan, а у 2025 за ним піде серійна версія концепції UrbanRebel. Очікується, що вони будуть засновані на різних версіях платформи MEB, а Tavascan буде рідним братом VW ID.4, а UrbanRebel тісно пов'язаний з майбутнім VW ID.2. Вони приєднаються до нової Cupra Born у лінійці електромобілів автовиробника, а також до наявних Leon, Ateca та Formentor з двигунами внутрішнього згоряння.

Цього року Cupra відзначила свою 4-ту річницю. Джерело: Cupra

Для довідки у 2021 році Cupra продала 79 300 одиниць, що на 189% більше, ніж у 2020 році. Уейн Гріффітс, генеральний директор Cupra, сказав:

"Чотири роки тому багато людей сумнівалися в нас, але ми ніколи не сумнівалися в собі. Цього року ми ще раз доведемо, що ніщо не може стримати нашого нестримного пориву".