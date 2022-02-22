Спецназ США покинув Україну
Загони сил спецпризначення США залишили Україну. Про це, посилаючись на американську журналістку Наташу Бертран, повідомляє Лента.Ру.
Як розповів журналістці CNN представник європейського командування США капітан Білл Спікс, американські спецназівці вилетіли зі Львова. Інших подробиць він не навів.
У той же час, інше джерело CNN повідомило, що останньою місією сил спецпризначення США в Україні був супровід співробітників американського посольства до Польщі минулої ночі.