Спецназ США покинув Україну

Загони сил спецпризначення США залишили Україну. Про це, посилаючись на американську журналістку Наташу Бертран, повідомляє Лента.Ру.

Як розповів журналістці CNN представник європейського командування США капітан Білл Спікс, американські спецназівці вилетіли зі Львова. Інших подробиць він не навів.

New: US Special Forces have left Ukraine від Lviv, згідно з US European Command spokesman Capt Bill Speaks.



Source familiar with they movements tells @MarquardtA that their last mission was to escort the US embassy personnel to Poland last night. — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 22, 2022

У той же час, інше джерело CNN повідомило, що останньою місією сил спецпризначення США в Україні був супровід співробітників американського посольства до Польщі минулої ночі.