Посольство США нагадало, як Росія "створювала" Україну

Посольство США в Україні опублікувало порівняльну таблицю Києва та Москви в історичному контексті, повідомляє Ділова столиця.

Відповідне повідомлення було опубліковано на офіційній сторінці американського посольства у Twitter.

З порівняльної таблиці наочно видно, що доки Київ уже був розвиненим і великим містом, колискою цивілізації, на місці сучасної Москви були ліси, болота та квакали жаби.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вважає, що Україну створили Російська імперія та більшовики, але після розвалу СРСР в Україні не склалася державність.