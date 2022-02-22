Голова Луганської ОДА назвав умову евакуації жителів Щастя

Жителів Щастя евакуюють, якщо бойовики продовжать обстрілювати місто. Місцева влада визначила місця для евакуації. Про це розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Facebook, повідомляє УНІАН.

"Прямо зараз обстрілюють околиці Щастя, ми постійно на зв'язку з керівником військово-цивільної адміністрації" , - заявив Гайдай.

За його словами, якщо ситуація не покращиться, то жителів доведеться евакуювати.

"Якщо не зменшаться обстріли за сьогодні, будемо приймати рішення про евакуацію. Місця вже визначені, ми розуміємо, куди везти людей" , - підсумував чиновник

У Щасті горить Луганська ТЕС. Пожежу наразі неможливо загасити, зі слів голови Луганської облдержадміністрації Гайдая.



Він додав, що якщо російські військові не припинять обстріли, ухвалять рішення про евакуацію pic.twitter.com/hljHw2N2mb — НВ (@tweetsNV) February 22, 2022

При цьому він вказав, що бойовики обстрілюють житлові будинки зі стрілецької зброї та мінометів

Крім того, журналісти публікують відео обстрілу міста. У ролику добре чутно вибухи снаряди. За словами місцевих жителів, бойовики вже не перший день ведуть обстріл житлових будинків.