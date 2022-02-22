Саакашвілі вимагає від грузинської влади лікування за кордоном

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі висуває нову вимогу владі - направити його на лікування в іншу країну, інакше погрожує не припиняти оголошеного голодування, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Міхеілу Саакашвілі потрібне, і він вимагає лікування за кордоном. Йому потрібна термінова медична допомога, яку неможливо надати в пенітенціарній системі", - заявила депутат парламенту, одна з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ека Херхеулідзе.

Напередодні на судовому процесі Саакашвілі заявив, що українське МЗС зажадало перевести його в Україну з метою лікування.

"Повідомляю для тих, хто каже, що Україна не вимагає переведення Саакашвілі. (...) Українське МЗС від імені керівництва зажадало мого переведення з метою лікування в Україні", - заявив Саакашвілі.

Представник правлячої партії "Грузинська мрія", віцеспікер парламенту Гіоргій Вольський заявив журналістам, що чергове голодування Саакашвілі " сідає у стратегію його партії "Єдиний національний рух" - у сьогоднішній ситуації навколо України завдати найбільшої шкоди Грузії, звернути на неї негативну увагу світової спільноти ".

"Здоров'ю і тим паче життю Саакашвілі в ув'язненні нічого не загрожує", - сказав Вольський.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали у Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у місті Горі, де він припинив голодування.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення – сфальсифікованими.