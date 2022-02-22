Розрив дипвідносин із Росією: розглядається два варіанти

За словами джерел редакції в українському МЗС та офісі президента, на вчорашньому засіданні РНБО питання про розрив дипломатичних відносин із Росією не обговорювалося. У тому числі й через відсутність на засіданні глави українського зовнішньополітичного відомства Дмитра Кулеби: у понеділок він перебував у Брюсселі, а звідти летів до Сполучених Штатів, повідомляє Дзеркало тижня.

Заява Володимира Зеленського, що Україна розгляне питання розриву дипломатичних відносин із РФ, стала реакцією на заяви представників опозиції, які критикували звернення президента за підсумками засідання РНБО за недостатню жорсткість.

Нагадаємо, що в ході спілкування з представниками мас-медіа за результатами переговорів з президентом Естонії Аларом Карісом, Зеленський повідомив, що отримав запит від МЗС України щодо розриву дипломатичних відносин між Україною та РФ.

«Я відразу після нашої прес-конференції дивитимусь і опрацьовуватиму це питання. І не лише це питання, а й наші дієві кроки щодо ескалації з боку Російської Федерації», – наголосив він.

Розглядається кілька варіантів дій Києва. Перший варіант – розрив як дипломатичних, так і консульських відносин. Другий - розрив дипвідносин за збереження консульських відносин. Співрозмовники зазначають, що для України найкращим є другий варіант, який дозволить українським консулам у Російській Федерації продовжити здійснювати консульський захист українських громадян, насамперед, політв'язнів Кремля.