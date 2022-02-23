Volkswagen розкрив нові подробиці про електровен ID.Buzz

Німецький концерн Volkswagen поділився новими подробицями про свій електровен ID.Buzz. Автомобіль буде доступний у вантажному та пасажирському виконанні зі стандартною колісною базою, а пізніше очікується більша модифікація, повідомляє Обозреватель.

Компанія Volkswagen продовжує розширювати асортимент автомобілів на електротязі. Цього разу настала черга мінівенів та фургонів, які отримали ім'я ID.Buzz на честь концепту, представленого п'ять років тому.

У Європі ID. Buzz відправиться на конвеєр дуже скоро, а у дилерів новинка очікується восени. Автомобіль буде доступний як у вантажному (ID. Buzz Cargo), так і в пасажирському варіанті на шасі з колісною базою 2988 мм. Наступного року на ринку США з'явиться подовжена версія із трьома рядами сидінь.

Автомобіль буде доступний як у вантажному (ID. Buzz Cargo), так і в пасажирському варіанті. Джерело: Volkswagen

При майже ідентичній колісній базі, ID. Buzz та ID. Buzz Cargo по довжині поступаються VW Transporter Т6.1 – 4712 проти 4904 мм. Завдяки цьому припаркувати новинки буде легше. Висота пасажирської модифікації – 1937 мм, а фургон вийшов на 1 мм вище. Для порівняння, у T6.1 висота – 1970 мм. По ширині обидві версії ID. Buzz ідентичні – 1985 мм без урахування дзеркал, що на 81 мм більше, ніж у T6.1. Для новинок буде запропоновано широкий асортимент колісних дисків діаметром від 18 до 21 дюйма. П'ятимісний ID. Buzz здатний перевозити щонайменше 1121 л багажу, а максимальний об'єм багажного відділення версії Cargo – 3,9 м3.

П'ятимісний ID. Buzz здатний перевозити щонайменше 1121 л багажу, а максимальний об'єм багажного відділення версії Cargo – 3,9 м3. Джерело: Volkswagen

ID. Buzz використовує електричну платформу MEB концерну VAG, а за своєю "начинкою" він багато в чому уніфікований з представленими раніше електромобілями ID.3 та ID.4. Обидві версії використовуватимуть розташований ззаду електродвигун потужністю 150 кВт (204 к.с.), що приводить в рух задні колеса. Його момент, що крутить, досягає 310 Нм, які доступні безпосередньо після старту. Живлення для двигуна забезпечуватиме літій-іонна батарея місткістю 77 кВтг. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 145 км/год. Дані про дальність стануть відомими на презентації, яка запланована на 9 березня.