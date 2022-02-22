Сто військових літаків НАТО у стані готовності - Столтенберг
Країни НАТО готові до застосування понад 100 військових літаків на тлі загострення ситуації довкола України. Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Лента.Ру.
На його думку, Москва продовжує «планувати вторгнення в Україну», країни альянсу спостерігають за баченнями провокацій на Донбасі.
"Ми продовжуємо закликати Росію до відступу... ніколи не пізно відмовитися від атаки" , - підкреслив Столтенберг, додавши, що за необхідності альянс готовий продовжити посилення своєї присутності на сході.