Путін заявив, що "ЛДНР" існує в адмінкордонах двох областей (Оновлено)

Президент РФ Володимир Путін заявив, що, визнавши ОРДЛО, він визнав і межі територій, закріплені в "конституціях республік", тобто усю Луганську та всю Донецьку області, повідомляє Українська правда.

"Ми визнали всі їхні фундаментальні документи, у тому числі й конституцію, а в конституції прописані кордони у рамках Донецької та Луганської областей у той час, коли вони були у складі України".

За словами Путіна, він розуміє, що це "спірне питання", і він сподівається на його вирішення під час переговорів між Україною та "керівництвом республік".

Він додав, що зараз це неможливо, тому що на Донбасі ведуться бої, однак він сподівається, що такі переговори відбудуться в майбутньому.

Путін заявив, що після визнання ЛНР-ДНР Мінські угоди переслали існувати

"Тепер Мінські угоди... їх не існує. Чого ж їх виконувати, якщо ми визнали незалежність цих утворень".

Путін заявляє, що Росія виконуватиме взяті він зобов'язання з військової допомоги т. зв. "ДНР" та "ЛНР".

"Оскільки там йде конфлікт, ми цим рішенням явно даємо зрозуміти, що ми, у разі потреби, маємо намір виконувати взяті на себе зобов'язання, надаватимемо цим республікам відповідну, у тому числі й військову допомогу", - заявив Путін у вівторок журналістам.

Він також заявив, що російські війська необов'язково увійдуть до "ДНР" та "ЛНР" найближчим часом, а питання про дії збройних сил на їхніх територіях пов'язало з тим, як складеться ситуація "на землі".

"По-перше, я не сказав, що війська зараз прямо туди піду після нашої з вами зустрічі тут. Перше. Друге: передбачати якусь конкретну канву можливих дій взагалі неможливо. Це залежить від конкретної ситуації, яка складається на місці, що називається, на землі", - сказав Путін журналістам у вівторок, відповідаючи на запитання, до яких кордонів дійдуть російські війська.

Путін стверджує, що визнання т.зв. "ДНР" та "ЛНР" Росією продиктовано тим, що Київ заявив про небажання виконувати мінські домовленості

"З Мінського комплексу заходів щодо врегулювання ситуації на південному сході України, так вони звучать, ми не просто займалися цим сім чи вісім років, а були авторами документів. І тому ми були зацікавлені у реалізації цього комплексу заходів", - заявив Путін.

За його словами, ці домовленості були реальним рухом для врегулювання мирними засобами.

Проте "мінські домовленості було вбито задовго до вчорашнього визнання" "ДНР/ЛНР", убито "не нами, не представниками цих республік, а чинною київською владою", заявив Путін.