Путін закликав Україну самостійно відмовитися від НАТО та роззброїтися
Президент Росії Володимир Путін закликав Україну відмовитися від вступу до НАТО, повідомляє Ділова столиця.
Про це російський лідер заявив у своєму зверненні.
"Найкращим вирішенням питання було б, щоб сьогоднішня київська влада сама відмовилася від вступу в НАТО і дотримувалася б нейтралітету", — сказав він.
Варто зазначити, що у 2014 році Україна була нейтральною державою, а внесення змін до Конституції про курс на євроатлантичну інтеграцію було прийнято лише у лютому 2019 року.
"Найголовніший пункт — це демілітаризація сьогоднішньої України. Оскільки це єдиний контрольований фактор, за яким можна спостерігати і контролювати", — сказав Путін.