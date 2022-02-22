Путін закликав Україну самостійно відмовитися від НАТО та роззброїтися

Путін закликав Україну самостійно відмовитися від НАТО та роззброїтися

Президент Росії Володимир Путін закликав Україну відмовитися від вступу до НАТО, повідомляє Ділова столиця.

Про це російський лідер заявив у своєму зверненні.

"Найкращим вирішенням питання було б, щоб сьогоднішня київська влада сама відмовилася від вступу в НАТО і дотримувалася б нейтралітету", — сказав він.

Варто зазначити, що у 2014 році Україна була нейтральною державою, а внесення змін до Конституції про курс на євроатлантичну інтеграцію було прийнято лише у лютому 2019 року.

"Найголовніший пункт — це демілітаризація сьогоднішньої України. Оскільки це єдиний контрольований фактор, за яким можна спостерігати і контролювати", — сказав Путін.
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