Путін закликав Україну самостійно відмовитися від НАТО та роззброїтися

Президент Росії Володимир Путін закликав Україну відмовитися від вступу до НАТО, повідомляє Ділова столиця.

Про це російський лідер заявив у своєму зверненні.

"Найкращим вирішенням питання було б, щоб сьогоднішня київська влада сама відмовилася від вступу в НАТО і дотримувалася б нейтралітету" , — сказав він.

Варто зазначити, що у 2014 році Україна була нейтральною державою, а внесення змін до Конституції про курс на євроатлантичну інтеграцію було прийнято лише у лютому 2019 року.