В Естонії вирішили повністю відключити російські телеканали

Дві великі естонські телекомунікаційні компанії Telia та Elisa вирішили розірвати контракт із фірмою Nord Print. Цій компанії належать права на трансляцію на території Естонії російських пропагандистських каналів НТВ, Рен-ТВ, PBK Eesti та інших, повідомляє Обозреватель.

Загалом Nord Print має права на трансляцію 26 телеканалів у країні. Повне припинення показу російських каналів має відбутися до 25 квітня.

Йдеться про канали: PBK Eesti, REN TV Estonia, NTV Mir Estonia, Dom Kino Baltic, Карусель, Музыка Первого, Время: далекое и близкое, Телекафе, Бобер, Дом кино Премиум HD, НТВ Сериал, НТВ Стиль, НТВ Право, О!, Поехали!, КиноМикс, Наше Новое Кино, Родное Кино, Индийское Кино, КиноКомедия, КиноСерия, КВН ТВ, М-1 Глобал, Кухня ТВ, Бокс ТВ Плюс, HD Life.

Офіційною причиною припинення співпраці у компаніях назвали "нещодавно виявлені обставини, згідно з якими історія Nord Print не відповідає стандартам відповідального ведення бізнесу".

При цьому там зазначили, що не хочуть виступати у ролі цензора та коментувати зміст програм на цих каналах.

"Ми дотримуємося думки, що зміст телеканалів, які ведуть мовлення в Естонії, може оцінювати лише держава з урахуванням принципів свободи ЗМІ. Телекомпанії не можуть виступати як цензори змісту телеканалів" , – цитує видання заяву компаній.

Найближчими тижнями Telia та Elisa особисто проінформують усіх клієнтів своїх телевізійних послуг про майбутні зміни. Telia оголосила, що зараз шукає заміну каналам.

Нагадаємо: 15 лютого стало відомо, що до парламенту Естонії внесли законопроєкт щодо заборони мовлення російських телеканалів. Його автором став Хеліра-Валдора Сеедера, голова опозиційної правої партії "Батьківщина" (Isamaa). Документ пропонує уряду республіки розробити заходи щодо "запобігання ворожій пропаганді в Естонії".